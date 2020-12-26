4 aylık macerası bitti yerine bir başka dizi geliyor! Bundan sonra pazar akşamları yok. ATV ekranlarında 6 Eylül Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Maria ile Mustafa dizisi bu hafta pazar yayınlanacak 17. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Tanıtımlarıyla büyük yankı uyandıran Akıncı dizisi 1 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Cuma akşamları ekranlara gelen Hercai dizisi ise Ocak itibariyle artık pazar günleri Maria ile Mustafa dizisinin yerine ekranlarda olacak. İzleyiciler şimdi heyecanla hikayesi ve tanıtımlarıyla büyük yankı uyandıran Akıncı dizisinin yayınlanacağı günü beklemeye başladı.

MARİA İLE MUSTAFA FİNAL YAPIYOR

Maria ile Mustafa dizisi 27 Aralık Pazar günü ekranlara veda ediyor. Akıncı dizisi 1 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Cuma akşamları ekranlara gelen Hercai dizisi ise Ocak itibariyle artık pazar günleri Maria ile Mustafa dizisinin yerine ekranlarda olacak.