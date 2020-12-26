4 aylık macerası bitti yerine bir başka dizi geliyor! Bundan sonra pazar akşamları yok. ATV ekranlarında 6 Eylül Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Maria ile Mustafa dizisi bu hafta pazar yayınlanacak 17. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Tanıtımlarıyla büyük yankı uyandıran Akıncı dizisi 1 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Cuma akşamları ekranlara gelen Hercai dizisi ise Ocak itibariyle artık pazar günleri Maria ile Mustafa dizisinin yerine ekranlarda olacak. İzleyiciler şimdi heyecanla hikayesi ve tanıtımlarıyla büyük yankı uyandıran Akıncı dizisinin yayınlanacağı günü beklemeye başladı.
MARİA İLE MUSTAFA FİNAL YAPIYOR
Maria ile Mustafa dizisi 27 Aralık Pazar günü ekranlara veda ediyor. Akıncı dizisi 1 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Cuma akşamları ekranlara gelen Hercai dizisi ise Ocak itibariyle artık pazar günleri Maria ile Mustafa dizisinin yerine ekranlarda olacak.
MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
"Acıların en büyüğünü yaşatacağım ona!"
Görkem'in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır.
Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır. İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir?
Mustafa, Görkem'den şüphelenmeye başlamış, iz sürmektedir. Tam Görkem'e ulaşacakken Görkem'in yeni planı ne olacaktır? Maria, Görkem'i Nesrin'le beraber görür ve şüphelenmeye başlar. Ancak bu tanıklığın bedeli ağır olacaktır.
AKINCI DİZİSİ GELİYOR
ATV'nin merakla beklenen dizisi Akıncı'nın yayın tarihi belli oldu. İddialı dizi 2021'in ilk dizisi olacak.
atv'de izleyici ile buluşacak olan Akıncı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.
Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.
Bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve 1 Ocak 2021'de atv ekranlarında olacak Akıncı dizisinin proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini Veli Çelik ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp/NTC Medya üstleniyor.
AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.
AKINCI DİZİSİNİN KONUSU
Fatih'in hikayesi üzerine kurulu olan Akıncı dizisinde aşktan yana herhangi bir inancı olmayan genç İstanbul'da bir kahraman haline dönüşüyor. Fatih süper kahraman olurken Aslında hikayesi köklü bir geçmişe dayanıyor.
Aşka hiçbir inancı kalmayan Fatih İlerleyen zamanlarda yeniden aşık oluyor Aynı zamanda İstanbul'u korumak için de büyük bir mücadele içerisine giriyor.