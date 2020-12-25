İmzayı attı yeni dizisiyle adından söz ettirecek! Gitti bir fırtına geliyor yine bir fırtına...

blutv'de yayınlanması beklenen Yeşilçam dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda ortaya dikkat çeken transfer iddiaları atılıyor. Çağan Irmak tarafından yönetilecek olan dizide son olarak Hakan Muhafız ve konuk oyuncu olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un dizinin kadrosuna katıldığı iddiası izleyicileri heyecanlandırdı. Konu hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmasa da dizi hakkında cast çalışmalarının sürdüğü biliniyor. Ayrıca Ulusoy'a güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun da eşlik edeceği iddiaları son günlerde konuşulmaya başlandı.

ÜNLÜ OYUNCU YEŞİLÇAM DİZİSİNE Mİ KATILIYOR?

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstleneceği Yeşilçam dizisinde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un katıldığı konuşuluyor. Çağatay Ulusoy son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı.