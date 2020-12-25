Netflix ekranlarında izleyicisiyle buluşan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin ilk sezonu toplamda 8. bölümden oluşuyor. Oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Kubilay Aka, Kaan Urgancıoğlu, Alina Boz ve Pınar Deniz gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk 101'in ikinci sezon tarihi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.