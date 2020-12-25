Selin, Hüsnü, Ali ve Cemal yola çıkıp Karaçamlı karakoluna gider. Orda ki meslektaşlarıyla ortak çalışmaya başlarlar. Patlamanın olduğu arazi incelemeye alınır. Bahri'nin cesedini bulurlar; ama, Mesut ve İlhan ile ilgili ortalıkta herhangi bir bulgu yoktur. Ekibin kalanı da İstanbul'da Mesut'tan gelecek haber için nefeslerini tutmuş beklemektedir.