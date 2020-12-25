Arka Sokaklar Mesut öldü mü sorusu dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Arka Sokaklar dizisinde heyecan iyice arttı. Dizide sevilen karakterlerden birisi olan Mesut'un ölüp ölmeyeceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Arka sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ?
Erler Film bir basın açıklaması yaparak Şevket Çoruh'un diziden ayrılmasının söz konusu olmadığını belirtti:
"Arka Sokaklar dizisinde sürpriz gelişme!" üst başlığı ile başlayan ve Mesut Komiser karakterini büyük başarıyla canlandıran Şevket Çoruh'un diziden ayrıldığı haberi doğru değildir.
Erler Film olarak Arka Sokaklar seyircilerine saygı ile duyurulur."
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mesut'un bulunduğu bölge Karaçamlı'dan gelen patlama haberinin yankısıyla ekibimiz teyakkuz halinde Mesut'tan bir haber alma telaşındadır. Karaçamlı karakolu ile temasa geçerler.
Selin, Hüsnü, Ali ve Cemal yola çıkıp Karaçamlı karakoluna gider. Orda ki meslektaşlarıyla ortak çalışmaya başlarlar. Patlamanın olduğu arazi incelemeye alınır. Bahri'nin cesedini bulurlar; ama, Mesut ve İlhan ile ilgili ortalıkta herhangi bir bulgu yoktur. Ekibin kalanı da İstanbul'da Mesut'tan gelecek haber için nefeslerini tutmuş beklemektedir.
Mesut'un son anda hayatını kurtarmak için minibüsten attığı İlhan baygın halde yaşlı bir amca tarafından bulunur. Çocuğun sağlık durumu iyidir. Hüsnü, Karaçamlı karakol Başkomiseri Yavuz ile birlikte İlhan'ı bulur.
Servan, Mesut'un işkence anını video kaydı yapıp internet ortamına yükletir. Görüntüler önce Zeliha'ya ulaşır. Zeliha soluğu emniyette alır.
Eş zamanlı olarak oldukları yerlerde görüntüleri tunç ve Selin'de izler. Tunç sinir krizi geçirir. Artık herkesin umudu bitmiştir.
Zafer'in avukatı gizli bir dedektif tutmuş Hakan ile Ceren'i takip ettirmiş ve gizli gizli fotoğraflarını çektirmiştir. Kendisine tuzak kurulduğunu iddia ederek Hakan'a dava açmıştır.
Başak, davayı üstlenir, Rıza babayla beraber Hakan'a iftira atıldığını bildirmek, ifade vermek için savcılığa giderler. Savcı Hakan'ın gönül maceralarını araştırmış ve davayı açmaya, delilleri sonuna kadar incelemeye kararlıdır.