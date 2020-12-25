25 Aralık 2020 reyting sonuçları! Hercai, Kırmızı Oda, Akrep, Ramo reyting birincisi kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin, programların ve yarışmaların tüm hızıyla sürdüğü günde izlenme oranları da merak edilerek araştırılıyor. Binlerce izleyici kadar sektördeki birçok meslek grubu, kanallar, reklam verenler ve yapım şirketlerine kadar çok sayıda kişiyi direkt olarak etkileyen veriler büyük önem taşıyor. Öne çıkanlar arasında Arka Sokaklar, Hercai, Akrep, Ramo ve Kırmızı Oda vardı. Masterchef Türkiye yayınlanmamasından dolayı dizi odaklı bir gün sona erdi. İzleyiciler şimdi izlenme oranlarını araştırarak yanıt arıyor. Peki, dün en çok hangi dizi ya da program izlendi? 25 Aralık 2020 Cuma Reyting Sonuçları haberimizde yer alıyor.