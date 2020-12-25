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    • 25.12.2020 16:09
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    2020 reyting sonuçları! , , Akrep, Ramo reyting birincisi kim?

    reyting sonuçları gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında. Televizyon kanallarında her gün farklı diziler yer alıyor ve reyting yarışı tam gaz devam ediyor. Bugün öne çıkanlar arasında , , Akrep, Ramo ve var. Peki, 25 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    25 Aralık 2020 reyting sonuçları! Hercai, Kırmızı Oda, Akrep, Ramo reyting birincisi kim?

    Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin, programların ve yarışmaların tüm hızıyla sürdüğü günde izlenme oranları da merak edilerek araştırılıyor. Binlerce izleyici kadar sektördeki birçok meslek grubu, kanallar, reklam verenler ve yapım şirketlerine kadar çok sayıda kişiyi direkt olarak etkileyen veriler büyük önem taşıyor. Öne çıkanlar arasında Arka Sokaklar, Hercai, Akrep, Ramo ve Kırmızı Oda vardı. Masterchef Türkiye yayınlanmamasından dolayı dizi odaklı bir gün sona erdi. İzleyiciler şimdi izlenme oranlarını araştırarak yanıt arıyor. Peki, dün en çok hangi dizi ya da program izlendi? 25 Aralık 2020 Cuma Reyting Sonuçları haberimizde yer alıyor.

    25 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    25 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 25 Aralık reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;

    1 - KIRMIZI ODA

    2 - ARKA SOKAKLAR

    3 - ESRA EROL'DA

    4 - RAMO

    5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    ATV 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Hercai


    KANAL D 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    14:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yatıya Misafirim Var
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar


    STAR TV 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20:00 Akrep


    TRT 1 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

    05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler (Altyazılı)
    06:35 Acemi Anneler
    08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    15:45 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Payitaht "Abdülhamid"

    TV8 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

    06:00 Oynat Bakalım
    07.15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    14:15 Doya Doya Moda
    20:00 Kırmızı Oda


    Show TV 25 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

    08:00 Kendine İyi Bak
    09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:30 Yeni Gelin
    12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Ramo

    Kanal 7 25 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Karboğazlı Hatice
    09:30 Cuma Sohbetleri
    11.30 Hz. Yusuf
    13.15 Bir Garip Aşk
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Bir Garip Aşk
    23:20 Ah Kalbim
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    Haberler Magazin 25 Aralık 2020 reyting sonuçları! Hercai, Kırmızı Oda, Akrep, Ramo reyting birincisi kim?