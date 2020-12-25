25 Aralık 2020 reyting sonuçları! Hercai, Kırmızı Oda, Akrep, Ramo reyting birincisi kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin, programların ve yarışmaların tüm hızıyla sürdüğü günde izlenme oranları da merak edilerek araştırılıyor. Binlerce izleyici kadar sektördeki birçok meslek grubu, kanallar, reklam verenler ve yapım şirketlerine kadar çok sayıda kişiyi direkt olarak etkileyen veriler büyük önem taşıyor. Öne çıkanlar arasında Arka Sokaklar, Hercai, Akrep, Ramo ve Kırmızı Oda vardı. Masterchef Türkiye yayınlanmamasından dolayı dizi odaklı bir gün sona erdi. İzleyiciler şimdi izlenme oranlarını araştırarak yanıt arıyor. Peki, dün en çok hangi dizi ya da program izlendi? 25 Aralık 2020 Cuma Reyting Sonuçları haberimizde yer alıyor.
25 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 25 Aralık reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;
1 - KIRMIZI ODA
2 - ARKA SOKAKLAR
3 - ESRA EROL'DA
4 - RAMO
5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
ATV 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
KANAL D 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Akrep
TRT 1 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 25 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda
Show TV 25 Aralık 2020 Cuma yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
Kanal 7 25 Aralık 2020 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Karboğazlı Hatice
09:30 Cuma Sohbetleri
11.30 Hz. Yusuf
13.15 Bir Garip Aşk
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim