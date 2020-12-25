Bir Zamanlar Çukurova'da izleyiciyi darmadağın eden ayrılık! Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş bu mesajla veda etti... Türkiye bu vedayı konuşuyor. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 78. son bölümü izleyiciyi şoke eden bir vedaya sahne oldu. son bölümde trafik kazası yapan Yılmaz Akkaya'nın ölümü damga vurdu. Yanan araçtan Demir'in kurtardığı Yılmaz kaldırıldığı hastanede öldü. Yılmaz'ın ölümü Çukurova'yı yasa boğdu. Yılmaz rolünü canlandıran ünlü oyuncu Uğur Güneş de son bölümde diziye veda etti.