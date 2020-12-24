ADANALI DİZİSİNİN KONUSU NEYDİ?

Organize Suçlar Şubesi Başkomiserlerinden Yavuz, nam-ı diğer Adanalı; İstanbul'daki suç oranını düşürmesi için Adana'dan geri çağrılır. Kimseden emir almayan, başına buyruk Başkomiser Yavuz, İstanbul'a gelmesine gelir de, ekibe de kan kusturur.

İstanbul'un en büyük çete liderlerinden biri olan Maraz Ali, yıllardır suçu kanıtlanamadığı için hapise girmekten kurtulmuş, işlerini büyük bir gizlilik ve akıl almaz planlarla yürüten bir adamdır. Bİr gün bu işleri bırakmayı istese de, bu camianın onu bırakmaya pek niyeti yoktur.

Ne iş yaparsan yap, bir kalbin varsa; bir gün seversin. Ve işte o gün her şey tehlikeye girer.