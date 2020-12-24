Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuklarından biri başarılı ve güzel oyuncu Tuğçe Özbudak oldu. Değişimiyle herkesi şaşırtan Adanalı dizisinden tanıdığımız oyuncu ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında, nereli, eski hali nasıldı? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?
Tuğçe Özbudak 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Adanalı dizisinde 'Pınar' rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuğa 'Aloya' adlı dizi ile başlamıştır. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisiyle yakaladı.
2008-2010 yılları arasında devam eden Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Özbudak, yıllar sonra katıldığı moda programıyla gündeme geldi. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasına katılan Tuğçe Özbudak, finalist olmayı başarmıştı. Tuğçe Özbudak, Melikhan Kılıçarslan ile 2020 eylül ayında nikah masasına oturdu.
TUĞÇE ÖZBUDAK'IN EŞİ MELİKHAN KILIÇARSLAN KİMDİR?
Tuğçe Özbudak'ın eşi Melikhan Kılıçarslan 21 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. Etimesgut Belediyespor'da kaleci görevini üstlenmiştir, şuanda Altındağ Spor'da kalecidir. İstanbullu olan Melikhan Kılıçarslan kariyeri boyunca birçok futbol takımında oynamıştır.
ADANALI DİZİSİNİN KONUSU NEYDİ?
Organize Suçlar Şubesi Başkomiserlerinden Yavuz, nam-ı diğer Adanalı; İstanbul'daki suç oranını düşürmesi için Adana'dan geri çağrılır. Kimseden emir almayan, başına buyruk Başkomiser Yavuz, İstanbul'a gelmesine gelir de, ekibe de kan kusturur.
İstanbul'un en büyük çete liderlerinden biri olan Maraz Ali, yıllardır suçu kanıtlanamadığı için hapise girmekten kurtulmuş, işlerini büyük bir gizlilik ve akıl almaz planlarla yürüten bir adamdır. Bİr gün bu işleri bırakmayı istese de, bu camianın onu bırakmaya pek niyeti yoktur.
Ne iş yaparsan yap, bir kalbin varsa; bir gün seversin. Ve işte o gün her şey tehlikeye girer.