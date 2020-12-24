Sadakatsiz son bölüm heyecanla izlendi ve Asya'nın saldırıya uğramasından dolayı izleyiciler ona ne olacağını merak etmeye başladı. Sadakatsiz 11. bölümde Volkan'ın hain planının sonuçlarının ne olacağı, kimlere zarar vereceği merak edilenler arasında yer alıyor. Diğer yandan son bölümün şokunu atlatamayan izleyiciler Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki yayınlandı mı?
SADAKATSİZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacak.
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Volkan'ın hastane için sunduğu teklif Derya'nın aklını karıştırsa da Bahar ile aralarında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Asya Volkan'ın planlarını öğrenir. Diğer yandan Asya'ya saldırılar devam eder. Ali ile araları Volkan yüzünden açılır. Ve sonunda evine gelen saldırgan Asya'yı öldürme girişiminde bulunur. Son anda yardımına yetişen Bahar olur.
SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?
Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.
Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.
Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.
SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMDİR?
Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yanı sıra; Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ile Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.
SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Sadakatsiz dizisi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlamasıdır.