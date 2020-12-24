Duygu Özaslan ateş kırmızı mini elbisesiyle frikik verdi yok artık! Bikinili fotoğrafları olay olan Duygu Özaslan öyle pozlar verdi ki... YouTube'da yayınladığı makyaj videolarla adını duyuran sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz yaz ayında sarı bikinisiyle görüntülendi. Instagram'a attığı fotoğraflarla takipçilerinin tatil beldesinde çektiği görüntüler arasında fark olan fenomen, kilolarından dolayı uzun süre gündemde kaldı. O gün bugündür sağlıklı beslenen ve sporunu aksatmayan Duygu Özaslan yılbaşı temasına uygun olsun diye kırmızı süper mini elbisesi, kırmızı stilettoları ve kırmızı rujuyla yeni pozlar verdi.
Yaptığı paylaşımlarla, ilginç söylemleri ile sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Instagram fenomeni Duygu Özaslan, yılbaşına özel giydiği kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarla gündeme geldi.
Özaslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Size yılbaşı hediyesi vermeye geldim!" deyip takipçilerine yılbaşı dolayısıyla hediye dağıtacağını söyledi.
Duygu Özaslan'ın paylaştığı fotoğraflar ise takipçileri tarafından oldukça beğenildi.
Takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alan Özaslan'ın süper mini elbisesi ile verdiği frikikte dikkatlerden kaçmadı.
'BULIMIA NERVOZA'
Fenomen Duygu Özaslan'ın, kendi yayınladığı bikinili pozları ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasındaki fark olay olmuştu. Yoğun eleştiriler sonrasında Duygu Özaslan Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı.
Yazdan beri yaptığı paylaşımlarda photoshop'a devam eden ünlü fenomene eleştiri yağıyor. Zayıfladığını iddia ettiği halini paylaşan Özaslan'a takipçilerinin bir kısmı inanmadı.
"YANDIĞIN ŞEYLE YAKINIYORSUN"
Duygu Özaslan'ın bir takipçisi "Bulimiadan yakınan biri olarak yarattığın bu 'fake' vücut modeliyle birçok genç kızı buna sürüklüyorsun. Yandığın şeyle yakıyorsun. İnsanlara diyorsun ki 'ideal vücut bu olduğu için ben kendi vücudum yerine shopla bunu yapıyorum.' Gerçekten acınası" sözleriyle tepki gösterdi.
Özaslan bu yoruma şu yanıtı verdi: "Öyle bir şey demiyorum artık fotoğraflarımla oynamıyorum da. Çok ciddi spor yapıp kilo verdim kusura bakmayın ama azmimle de gurur duyuyorum."
Özaslan birkaç ay önce Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını şu sözlerle açıklamıştı; "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim."
Öte yandan Duygu Özaslan, bir süredir basketbolcu Maxim Can Mutaf ile aşk yaşıyor.
GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK'
Mutaf ile tanışma hikayelerini YouTube kanalında yayınladığı bir videoda anlatan Özaslan, şu ifadeleri kullandı: Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız 'Biri var, senden çok hoşlanıyor' dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. 'Ya çirkindir ya da salaktır' dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.