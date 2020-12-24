Öte yandan Duygu Özaslan, bir süredir basketbolcu Maxim Can Mutaf ile aşk yaşıyor.

GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK'

Mutaf ile tanışma hikayelerini YouTube kanalında yayınladığı bir videoda anlatan Özaslan, şu ifadeleri kullandı: Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız 'Biri var, senden çok hoşlanıyor' dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. 'Ya çirkindir ya da salaktır' dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.