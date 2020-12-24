Peaky Blinders dizisi ile ilgili yeni sezon gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başrollerinde Cillian Murphy, Sam Neill ve Helen McCrory gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili yayıncı kuruluş Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini aldı. Peki, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi.
Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
PEAKY BLİNDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ
1. Kara Salı
Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.
2. Kara Kediler
Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.
3. Strateji
Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.
4. Döngü
Tommy ateşkes ilan ederek Jimmy McCavern ile buluşur. Ortaya kârlı bir iş fırsatı çıkar. Aberama'dan intikamını erteleyip aşka öncelik vermesi istenir.
5. Şok
Tommy'nin faşistlerle ilgili verdiği bilgileri üstlerine ileten Ben Younger beklenmedik sonuçlarla karşılaşır. Tommy, akıl hastanesindeki birini ziyaret eder.
6. Bay Jones
Michael aile toplantısında cüretkâr bir teklifte bulunur. Köstebeğin kimliği tespit edilir. Tommy eski bir düşmanından Mosley'yi saf dışı etme planı için yardım ister.
PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?
Dizide Birinci Dünya Savaşı sırasında devlete karşı gelen bahis çeteleri, komünistler ve devlet arasındaki husumeti konu alınıyor. İlerleyen bölümlerde savaş sonrası İngiltere halkının nasıl parçalandığı anlatılıyor. Bahsi geçen çete ise şapkalarındaki jiletlerle insanları kör etmeleriyle ünlü bir çete. Çete üyeleri soygunculuk ve at yarışları ile geçimini sağlıyor.
Bu sebeple halk üzerinde büyük bir korkuya neden oluyor. Çetenin bir soygunda yaptığı hatanın ardından, şehre yeni gelen bir müfettiş ile işler karışmaya başlıyor. Böylece çetenin aldığı rüşvetler azalıyor ve işleri zor duruma düşüyor. Çetenin lideri ise her zamankinden daha acımasız olmaya başlıyor.
PEAKY BLINDERS OYUNCULARI KİMLER?
Peaky Blinders dizisinin başrolünde Cillian Murphy,Sam Neill,Helen McCrory yer almaktadır. Yaratıcısı ise Steven Knight'dır