Peaky Blinders dizisi ile ilgili yeni sezon gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başrollerinde Cillian Murphy, Sam Neill ve Helen McCrory gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili yayıncı kuruluş Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini aldı. Peki, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi.

Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.