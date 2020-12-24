Nesrin ve Çakır yıllar sonra aynı yerde buluştular! İkisi de kilit isimler arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterini oynayan Oktay Kaynarca ve Nesrin Çakır'a hayat veren İpek Tenolcay dizinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu. İkili arasındaki özellikle 'Meral' tartışmaları izleyenleri güldürüyordu. İki ünlü oyuncu yıllar sonra ATV ekranlarında yayınlanan dizilerle bir araya geldi. İpek Tenolcay'ın Maria ile Mustafa dizisinde oynaması ve Oktay Kaynarca'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almasıyla sosyal medyada "Nesrin ve Çakır yıllar sonra aynı yerde buluştular!" yorumlarına rastlar olduk.
YILLAR SONRA...
Oktay Kaynarca'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır karakterini ve İpek Tenolcay'ın Maria ile Mustafa dizisinde Nesrin Karadağ karakterini canlandırması sosyal medyada "Nesrin ve Çakır yıllar sonra aynı yerde buluştular!" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 yılında Malatya'da doğdu. Malatyalı bir baba ve Elazığlı bir anneden olan Kaynarca, annesi ve babasının Almanya'da çalışmalarından dolayı Üsküdar'da dedesinin yanında büyüdü. Ortaokul ve lise eğitimini orada tamamlayan Kaynarca, fabrikada elektrik işçisi olarak çalışırken, girdiği konservatuar sınavını kazanarak oyunculuk ile ilgili ilk adımını attı.
Konservatuar bölümünden mezun olduktan hemen sonra, Tiyatro Stüdyosu'nda 'Kan Kardeşleri' adlı bir müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu gibi ünlü oyuncular ile rol alma şansı yakaladı. Birçok sayısız projede yer alan Kaynarca, 2003 yılında çekilmeye başlanan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde tüm Türkiye'nin hayran kaldığı bir adama dönüştü. Kaynarca 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki ölümünden sonra Süleyman Çakır karakteri için cenaze namazı kılınmıştır.
OYNADIĞI DİZİLER
1989- Gençler
1999- Köstebek
1999- The Sopranos
2001- Yeditepe İstanbul
2001- Tek Celse
2002- Bayanlar Baylar
2002 - Lahmacun ve Pizza
2003- Esir şehrin insanları
2003-2004- Kurtlar Vadisi
2004- Aşkımızda Ölüm Var
2004- Adı Aşk Olsun
2006- İlk Aşkım
2007- Geniş Zamanlar
2007-2008- Kuzey Rüzgarı
2008- Kardelen
2008- Kırmızı Işık
2008- Sen Harikasın
2008-2010- Adanalı
2010- Yahşi Cazibe
2009- Bahar Dalları
2011- Nuri
2011-2012 Sakarya Fırat
2012- Ustura Kemal
2013- İnadına Yaşamak
2014- Kardeş Payı
2015- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
İPEK TENOLCAY KİMDİR?
12 Temmuz 1970 İstanbul doğumludur. Asıl mesleği mankenlik olan İpek Tenolcay 1996 yılından itibaren dizilerde rol almaya başlamıştır.
İlk olarak Şehnaz Tango adlı televizyon dizisinde rol alan Tenolcay ayrıca sunuculuk da yapmıştır.
Örümcek dizisindeki başrolü ile oldukça tanınan ve bu sayede hayran kitlesini artıran Tenolcay iyi derecede İngilizce biliyor. Bir çocuk annesi olan İpek Tenolcay pek çok dizide oynamıştır.
İpek Tenolcay'ın yer aldığı filmler ve diziler şunlardır: Bana baba dedi, Gönül Hırsızı, Bana adını sor, Esir Sultan, Yamak Ahmet, Kurtlar Vadisi Pusu, Umutsuz Ev Kadınları, Yabangülü, Cam kırıkları, Ayrılık, Ankara Cinayeti, Yalan Dünya, Sev Kardeşim,
3 kadın, Kayıt Dışı, Kimsesiz zaman tasvirleri, Kumsaldaki izler, Abdülhamit Düşerken, Baykuşların saltanatı, Yeşil ışık, Örümcek, Hemşerim, Şehnaz Tango ve son olarak da Seviyor Sevmiyor dizileridir.