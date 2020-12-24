Nesrin ve Çakır yıllar sonra aynı yerde buluştular! İkisi de kilit isimler arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterini oynayan Oktay Kaynarca ve Nesrin Çakır'a hayat veren İpek Tenolcay dizinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu. İkili arasındaki özellikle 'Meral' tartışmaları izleyenleri güldürüyordu. İki ünlü oyuncu yıllar sonra ATV ekranlarında yayınlanan dizilerle bir araya geldi. İpek Tenolcay'ın Maria ile Mustafa dizisinde oynaması ve Oktay Kaynarca'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almasıyla sosyal medyada "Nesrin ve Çakır yıllar sonra aynı yerde buluştular!" yorumlarına rastlar olduk.

YILLAR SONRA...

Oktay Kaynarca'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır karakterini ve İpek Tenolcay'ın Maria ile Mustafa dizisinde Nesrin Karadağ karakterini canlandırması sosyal medyada "Nesrin ve Çakır yıllar sonra aynı yerde buluştular!" yorumlarının yapılmasına neden oldu.