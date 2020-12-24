Doya Doya Moda yarışmasında haftanın dördüncü gününde puanlar belli oldu. Hem eğlenceli hem de gergin anların yaşandığı yarışmada haftanın finaline sadece bir gün kaldı ve heyecan daha da arttı. 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıl şekillendi? Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 24 Aralık Perşembe Doya Doya Moda puanlamasını kaçıranlar haberimizin içeriğinden öğrenebilir.
24 ARALIK PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 19
Ceren: 14
Birben: 11
Sabiha: 20
Bahar: 7
Rabia: 9
Ayşegül: 19
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.
Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu. Bahar Candan daha önce de bir moda yarışmasında yarışmıştı.