Efsanesi gönüllerde! Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı görenleri şaşırtıyor! Ayağının değmediği taş, namını duymayan baş kalmamıştı. Kurtlar Vadisi'nde 2 sezon boyunca Pala karakteriyle büyük beğeni toplayan Yüksel Arıcı dizinin en dikkat çeken karakterlerinden birisi olmuştu. Arıcı'yı son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izledik. Yüksel Arıcı'nın yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. Usta oyuncunun domates ve salata toplarken çekilen görüntüleri Vadi hayranlarının dikkatini çekti. Arıcı'nın videoda Kurtlar Vadisi'nde söylediği "Dağda keklik burada domates." repliğini tekrar ettiği görülüyor.
İşte usta oyuncunun son hali...
YÜKSEL ARICI KİMDİR?
Yüksel Arıcı 7 Mart 1963'te Adana'da dünyaya geldi. Adana'da doğan Arıcı, Adana Erkek Lisesi'nde eğitim almıştır.
1981 yılında Adana Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro yaşamına başlayan Arıcı, 1987 yılında Karınca Katarı isimli filmde sinemaya atılmıştır.
1991 yılına kadar Adana, Ankara ve İstanbul ilerindeki özel tiyatrolarda, tiyatro oyunculuğunu devam ettirmiştir. 1990 ve 1991 yılından itibaren televizyon dizileri ve sinema filmlerinde aktif olarak oyunculuk yapmaktadır.
DİZİLER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Vehbi, 2015-2017
Kayıp, 2013
Uçurum, 2012
Kurt Kanunu, 2012, Hasip Ağa
Sürgün Hayatlar, 2008, Tufan
Sıla, 2006
Hacı, 2006
Güz Yangını, 2005
Saçsaça Başbaşa, 2004, Mahmut
Cennet Mahallesi, 2004
Şarkılar Seni Söyler, 2003
Kurtlar Vadisi, 2004, Pala
Babam ve Biz, 2001
Hesabım Bitmedi, 1998
İlişkiler, 1997, Nihat
Kurtuluş, 1996, Albay Stimber
Sahte Dünyalar, 1995, Kahraman Okay
Gölge Çiçeği, 1995, Erol
Aşk ve Gurur, 1995, Sait
Kaygısızlar, 1994, Ustura Kamil
Bay Kamber, 1994
Aziz Ahmet, 1994
Alem Buysa, 1994
Yaz Evi, 1993
Süper Baba, 1993, Avukat Cemal
Saygılar Bizden, 1993
Ana, 1991