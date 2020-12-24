Hacı Sabancı ile nişanlanan Nazlı Kayı, sosyal medyada bir holding gibi çalışmaya başladı.
Paylaşım başına 15 bin TL alan Kayı, önceki gün bir markanın reklamında 250 bin TL karşılığında oynadı.
Sosyetik Hacı Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle magazin manşetlerinden inmeyen Nazlı Kayı, yakaladığı şöhretle markaların aranılan ismi oldu.
Bugüne kadar sosyal medya paylaşımlarıyla cebini dolduran Kayı, ilişki resmiyet kazanınca reklam işini büyüttü.
Nazlı Kayı, daha önce Hande Erçel'in rol aldığı Nocturne markasının reklamında rol aldı.
Hacı Sabancı'nın yalısında çekilen reklamdan Kayı'nın 250 bin TL aldığı konuşuluyor.
Kayı, daha önce de bir Instagram paylaşımı karşılığında 15 bin TL alıyordu.