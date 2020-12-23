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    • 24.12.2020 01:57
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    'ın ''i hakkındaki o gerçek şaşırttı! 'Çaylar' repliğiyle bir döneme damga vurmuştu!

    Bir dönem 'Çaylar' repliğiyle dillerden düşmeyen 'ın ''i hakkındaki o gerçek duyanları şaşırttı. Çocuklar Duymasın dizisinin ardından projelerde yer almayan hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Yılda birkaç kez 'Çaycı Hüseyin öldü' iddiaları ile gündeme gelen Alpaslan Özmol hakkındaki o gerçek de şaşırttı. İşte Almanya doğumlu olan Özmol hakkındaki bilgiler ve diğer ...

    'Çaycı Hüseyin'i hakkındaki o gerçek şaşırttı!

    Çaylar' repliğiyle dillerden düşmüyordu. Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i hakkındaki o gerçek duyanları şaşırttı. Çocuklar Duymasın dizisinin ardından projelerde yer almayan Alpaslan Özmol hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Yılda birkaç kez 'Çaycı Hüseyin öldü' iddiaları ile gündeme gelen Alpaslan Özmol hakkındaki o gerçek de şaşırttı.

    ALPARSLAN ÖZMOL KİMDİR?
    Alparslan Özmol 19 Nisan 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi.

    Daha sonra ailesi ile Bursa'ya yerleşen isim burada bir züccaciye dükkanında turistlere eşarp satarak geçimini sağlıyordu.

    Turistlere satış yapmak için birkaç yabancı dil öğrenen Özmol tamamen tesadüf eseri Bursa Devlet Tiyatorsu'nda yeni sahnelenecek bir oyunda kralın soytarısı rolüyle oyunculuğa ilk adımını attı.

    Şimdiye kadar 20 civarında film ve dizide rol alan Alparslan Özmol, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle ün kazandı. 2006 yılında Sınav (Kantinci Seyfo), 2012 yılında Laz Vampir Tirakula (Damar Osman), 2015 yılında Hep Yek (Adem) ve 2016 yılında Temel ile Dursun İstanbul'da (Kara Hüsnü) adlı sinema filmlerinde rol aldı.

    1999 – 2003 – Ayrılsak da Beraberiz (Çaycı Hüseyin)
    2000 – Kahkaha Show
    2002 – En Son Babalar Duyar (Hüseyin)
    2002 – Reyting Hamdi
    2002 – 2004 – Çocuklar Duymasın (Çaycı Hüseyin)
    2004 – En İyi Arkadaşım (Astıra)
    2005- Saklambaç (Satır)
    2006 – Güldünya (General Siton)


    2007 – Düş Yakamdan (Hıdır)
    2007 – Hakkını Helal Et (Emin)
    2008 – Komedi Türk (Alparslan)
    2008 – Pulsar (Hırsız Mecit)
    2008 – Çorap Söküğü (Alaprslan)
    2009 – Yalancı Romantik
    2008 – 2013 – 2017- Çocuklar Duymasın
    2012 – 2015 – Yeşil Deniz (Kundakçı Bahattin)

    Necati Şaşmaz: Elazığ

    Nihat Nikerel: Çorum


    Nurgül Yeşilçay: Afyon


    Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


    Hilal Altınbilek - İzmir


    Bensu Soral - Bursa


    Tamer Karadağlı - Kars

    Burak Özçivit - Gaziantep


    Didem Balçın - Ankara

    Celal Yonat - Sivas


    Hadise - Sivas


    Alparslan Özmol - Bursa


    Songül Karlı: Tokat
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    Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i hakkındaki o gerçek şaşırttı! 'Çaylar' repliğiyle bir döneme damga vurmuştu!