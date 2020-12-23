Çaylar' repliğiyle dillerden düşmüyordu. Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i hakkındaki o gerçek duyanları şaşırttı. Çocuklar Duymasın dizisinin ardından projelerde yer almayan Alpaslan Özmol hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Yılda birkaç kez 'Çaycı Hüseyin öldü' iddiaları ile gündeme gelen Alpaslan Özmol hakkındaki o gerçek de şaşırttı.