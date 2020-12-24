Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü dizide yaşanan kaza sahnesi sonrası merak ediliyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık çanları çalıyor. Uğur Güneş'in canlandırdığı Yılmaz ve Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha karakterinin diziye veda edip etmeyeceği Bir Zamanlar Çukurova hayranları tarafında merak konusu oldu. Peki, Uğur Güneş diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

UĞUR GÜNEŞ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kaza sahnesi sonrası Uğur Güneş diziden ayrılıyor mu sorusu merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'daki Yılmaz karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı yakın zamanda netleşecek.

İşte yeni bölümde yaşanacaklar...