Arda Öziri kimdir? Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Arda Öziri nişanlısı Vildan Örnek kimdir?

Arda Öziri kimdir? 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Arda Öziri'nin eski nişanlısı ve en yakın arkadaşı evlendi. Evlilik haberinin ardından Arda Öziri kimdir sorusu yeniden gündem oldu. 2018 yılında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Arda Öziri'nin altı yıllık nişanlısı Vildan Örnek, oyuncunun yakın arkadaşı Balamir Emrem ile önceki gün evlendi. İşte sosyal medyanın gündemine oturan olayın detayları!
ARDA ÖZİRİ KİMDİR?
Arda Öziri, 14 Eylül 1978'de İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda anemi grubunda vokaldir. Sınıf arkadaşları arasında: Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Erkan Avcı, Gözde Kansu ve Şebnem Bozoklu gibi isimler vardı.
27 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arda Öziri 39 yaşında öldü. 29 Mayıs 2018'de mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özdemir Nutku Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliğinin ardından İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi.
VİLDAN ÖRNEK KİMDİR?
35 yaşındaki Vildan Örnek daha önce de nişanlısının 40'ı çıkmadan bir doğum günü partisi vermiş ve bu olayla da tepkilerin odağı olmuştu.
Yeni sezonda ise Star TV ekranlarında yayınlanan Dolunay dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan Balamir Emren dizide Engin karakterini canlandırdı.Reyhan Soykan ile evliliğini noktalayan Balamir Emren, ikinci kez Vildan Örnek ile nikah masasına oturdu. Vildan Örnek, 2,5 yıl önce hayatını kaybeden Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısıydı.
Genç oyuncu Arda Öziri'nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri'nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.
Vildan Örnek'in bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığı fotoğraflar sevgilisinin 40'nın çıktığı gün parti yaptı' şeklinde yorumlanarak tepki görmüştü.
Vildan Örnek, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını belirtirken Öziri'yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.