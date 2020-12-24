Arda Öziri kimdir? Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Arda Öziri nişanlısı Vildan Örnek kimdir?

VİLDAN ÖRNEK KİMDİR?

35 yaşındaki Vildan Örnek daha önce de nişanlısının 40'ı çıkmadan bir doğum günü partisi vermiş ve bu olayla da tepkilerin odağı olmuştu.

Yeni sezonda ise Star TV ekranlarında yayınlanan Dolunay dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan Balamir Emren dizide Engin karakterini canlandırdı.Reyhan Soykan ile evliliğini noktalayan Balamir Emren, ikinci kez Vildan Örnek ile nikah masasına oturdu. Vildan Örnek, 2,5 yıl önce hayatını kaybeden Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısıydı.