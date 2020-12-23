TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2021 yarışması için geri sayım başladı. Heyecan devam ederken yarışmayı ekranları başında takip edecek olan izleyiciler yeni sezon kadrosunu ve programı ne zaman başlayacağı konusunda yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu kapsamda Survivor 2021 yarışmacıları kimlerdir sorusu hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte yarışmanın yeni sezonu hakkında bilgiler...

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021'nin hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor.