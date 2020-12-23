Konusu ve oyuncularıyla sadece küçükleri değil büyükleri de eğlendiren Sihirli Annem dizisinin 2020 versiyonu çekiliyor. Çok sevilen bu haber Acun Ilıcalı'dan geldi ve yeni kurduğu Exxen platformunda yayınlanacak olan 2020 Sihirli Annem oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı da yayınlanan afişle birlikte duyurulmuş oldu. Bu gelişme üzerine dizinin severleri çok mutlu oldu ve Sihirli Annem 2020 ne zaman başlayacak? Sorusuna arama motorları üzerinden yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…