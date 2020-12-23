EXXEN NEDİR?

Acun Ilıcalı konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında platform kapsamında dizi, reality show, yarışma, belgesel, çocuk projeleri gibi içeriklerin yer alacağını aktardı. Platformda Aleyna Tilki ile Cemal Can Canseven'in başrollerinde yer alacağı bir müzikal projeye de imza atılacak.

Ali Atay tarafından tasarlanan ve Onur Ünlü tarafından yönetilecek olan Şeref Bey isimli dizinin de Exxen'de yer alacağı, dizide Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban'ın yer alacağı bildirildi.

Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli dizi de platform kapsamında bulunacak. Mustafa Uslu tarafından ortaya konacak olan Hükümsüz isimli dizinin başrolünde Özgü Namal yer alacak.