İnternet kanalı olan EXXEN TV'de birbirinden çeşitli içeriklerle yayınlar başlayacak. Peki merakla ve heyecanla beklenen tarih belli oldu mu? Exxen platformu ne zaman açılıyor? Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kurduğu bu platform daha yayın hayatına başlamadan izleyiciler tarafından oldukça ilgi gördü ve ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Peki Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen ücretli mi olacak? İşte tüm ayrıntılar…
EXXEN NE ZAMAN AÇILIYOR?
Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan, yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak.
EXXEN NEDİR?
Acun Ilıcalı konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında platform kapsamında dizi, reality show, yarışma, belgesel, çocuk projeleri gibi içeriklerin yer alacağını aktardı. Platformda Aleyna Tilki ile Cemal Can Canseven'in başrollerinde yer alacağı bir müzikal projeye de imza atılacak.
Ali Atay tarafından tasarlanan ve Onur Ünlü tarafından yönetilecek olan Şeref Bey isimli dizinin de Exxen'de yer alacağı, dizide Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban'ın yer alacağı bildirildi.
Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli dizi de platform kapsamında bulunacak. Mustafa Uslu tarafından ortaya konacak olan Hükümsüz isimli dizinin başrolünde Özgü Namal yer alacak.
Dünyanın yakından takip ettiği Next Top Model yarışması Burcu Esmersoy tarafından sunulacak. İbrahim Büyükak ile Beyazıt Öztürk ise birlikte bir Talkshow programı yapacaklar.
Diğer yandan Sagopa Kajmer ile Ceza'nın birlikte jüri üyeliği yapacakları bir rap yarışması yapılacağı da aktarılanlar arasında yer alıyor. Öğrenci Evi ismindeki yapım ile gençlere özel olarak ortaya konacak ve bir villada yaşayacak olan 3 öğrencinin hayatının anlatılacağı aktarılıyor.
Aynı zamanda üniversite senelerinde dadılık yapan Zeynep'in hikayesinin anlatıldığı Dadı dizi de yayınlanacaklar arasında bulunuyor.
Son olarak Semiraminta, Miço, Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi sosyal medyanın önemli isimlerinin de Exxen'de özel şovlara imza atacakları bildiriliyor.
EXXEN İÇERİKLERİ
ŞEREF BEY
Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı.Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.
KONUŞANLAR
Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı 1 Ocak'tan itibaren EXXEN'de.
TOLGSHOW
TolgshowTolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz olarak EXXEN'de!
GİBİ
Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21'de EXXEN'de!