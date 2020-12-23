Sabah saatlerinden bu yana Meryem Sevilen kimdir? Sorusunun cevabı merak konusu oldu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yaptığı bomba açıklamaları ve hayat hikayesi ile oldukça dikkat çeken şarkıcının hayatına dair bilgileri merakla araştırılanlar arasında yer aldı. Şiddet maduru kadınlardan biir olduğunu açıklayan Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının cevaplarını haberimizde sizler için derledik.