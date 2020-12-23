Sabah saatlerinden bu yana Meryem Sevilen kimdir? Sorusunun cevabı merak konusu oldu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yaptığı bomba açıklamaları ve hayat hikayesi ile oldukça dikkat çeken şarkıcının hayatına dair bilgileri merakla araştırılanlar arasında yer aldı. Şiddet maduru kadınlardan biir olduğunu açıklayan Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının cevaplarını haberimizde sizler için derledik.
MERYEM SEVİLEN INSTAGRAM HESABI NEDİR?
Sesiyle ilgi gören Meryem Sevilen Instagram hesabını meryemsevilenofficial kullanıcı adıyla kullanıyor.
MERYEM SEVİLEN KİMDİR?
Meyem Sevilen, aslen Diyarbakırlı'dır. Ünlü şarkıcı, mahallede ve okulda söylediği şarkılarla dikkati çekince,çocukken yabancılar tarafından kaçırılmak istendiğini açıklamıştı. Sevilen, açıklamasında, annesinin ve komşuların yardımıyla kurtarıldığını belirtmişti. Meryem Sevilen, ilaç sektöründe biriktirdiği paralarla kendine albüm yaptığını da açıklamıştı.
MERYEM SEVİLEN ŞARKILARI NELER?
Gözlerin Kal Diyor
Severmiydim Seni
Kibrit
Çat Kapı · 2018
Güneş Ve Kar
Aşkın Varsa Bin Derdin Var
Aşkın Varsa
Diyarım/Lorke/Hayrola/Delocan/Hadi Cida/Şak Şak Şakırdama
Yürüdüm Yavaş Yavaş/Vay Zalim/Yürü Gelin