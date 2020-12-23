Bir zamanlara şarkılarıyla damga vuran Hamiyet o yıllarda Sibel Can'a benzerliğiyle de çok konuşulmuştu. Uzun yıllardır gözlerden uzak olan şarkıcı bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında şoke eden açıklamalarda bulundu. Eski eşinden darp görmesi, babasının intihar etmesi gibi daha pek çok acılar yaşayan şarkıcının hayatı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte Şarkıcı Hamiyet kaç yaşında, nereli, kiminle evliydi? Sorularının yanıtı…