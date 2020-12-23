Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı özel hayatında bildiğiniz gibi değil! Gizem Katmer'i siz bir de Instagram'da görün... Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosu bu sezonun en merak edilen konulardan biri... Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini Gizem Katmer canlandırıyor. Gizem Katmer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Rolünün yanı sıra gerçek hayatındaki halleriyle de dikkat çeken güzel oyuncunun, pozlarına beğeni yağıyor.
Gizem Katmer, TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'ndaki Neriman karakteriyle herkesin beğenisini kazandı.
Ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalan Neriman'ı canlandıran Gizem Katmer sosyal medyada neşeli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Gizem Katmer'in fotoğraflarına ise hayranları beğeni yağdırıyor. Genç yaşında kariyerine başarılı bir giriş yapan oyuncu verdiği bir röportajda dizide en zorlandığı sahnenin küvet sahnesi olduğunu "Zorlandığım sahneler, bana daha fazla keyif veriyor" sözleriyle dile getirmişti.
Neriman'ın aksine çok mutlu bir çocukluk geçirdiğini anlatan Katmer, birbirini seven bir anne-babayla büyüdüğünü ve her konuda desteklendiği için çok şanslı olduğunu belirtmişti.
GİZEM KATMER KİMDİR?
Gizem Katmer 1998 yılında doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Sanatları ve Oyunculuk bölümünü bitirdi.
Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro oyunculuğu yaptı.
Gizem Katmer, çeşitli platformlarda oyunculuk hayatını sürdürüyor.