Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı özel hayatında bildiğiniz gibi değil! Gizem Katmer'i siz bir de Instagram'da görün... Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosu bu sezonun en merak edilen konulardan biri... Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini Gizem Katmer canlandırıyor. Gizem Katmer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Rolünün yanı sıra gerçek hayatındaki halleriyle de dikkat çeken güzel oyuncunun, pozlarına beğeni yağıyor.