Her geçen gün sayıları hızla artan sosyal medya fenomenlerine 'haksız kazanç' tepkisi... Eski fenomen Hakan Hepcan'ın "İnfluencerlerın haksız kazanç sağlamasına ve vergi kaçırmasına dur deyin!" diyerek başlattığı kampanyayı, kısa sürede 9 binden fazla kişi imza attı.
Hepcan'ın iddiasına göre yazılı beyan olmaksızın vergi ödemekten kaçarak reklam yapan ünlüler, vatandaşı isyan ettirdi. Sosyal medya sayesinde servet kazanan Danla Bilic'ten Enes Batur'a kadar birçok isim, tepkilerin hedefinde.
Ebru Şallı 30 bin lira
Şallı, Instagram'daki tek bir paylaşımı için 30 bin TL kazanıyor.
Sude Alkış
Aylık kazancı 250 bin TL.
Enis Arıkan
Paylaşım başına 50 bin lira.
Enes Batur
Aylık kazancı 500 bin TL.
Danla Bilic 100 bin lira
Türkiye'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenlerinden olan Bilic, tek bir paylaşımıyla 70 ile 100 bin TL'yi cebine koyuyor.
Sosyal medyadan da destek geldi. İşte o mesajlar
Çok başarılı bir doktor bile bu paraları yaklaşık 5 ayda kazanıyor.
Bütün dünya ve ülkemiz böyle zorlu bir dönemden geçerken bu insanların, oturduğu yerden servet kazanıp tek kuruş vergi ödememesi büyük adaletsizlik.
Bu paraların onda biri için bile yıllarca okumamız gerçekten üzücü.
Çocuğuma 'Tıp oku' mu yoksa 'Tiktok'ta kendini geliştir' mi demeliyim?