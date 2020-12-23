Sosyal medyadan da destek geldi. İşte o mesajlar

Çok başarılı bir doktor bile bu paraları yaklaşık 5 ayda kazanıyor.



Bütün dünya ve ülkemiz böyle zorlu bir dönemden geçerken bu insanların, oturduğu yerden servet kazanıp tek kuruş vergi ödememesi büyük adaletsizlik.

Bu paraların onda biri için bile yıllarca okumamız gerçekten üzücü.

Çocuğuma 'Tıp oku' mu yoksa 'Tiktok'ta kendini geliştir' mi demeliyim?