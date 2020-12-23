Doya Doya Moda yarışmasında hafta ortasında puanlamanın nasıl şekillendiği merak ediliyor. Özellikle izlemeyi kaçıranlar arama motorları üzerinden araştırmalarını yapıyor. 42 ve üstü beden yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı yarışmada haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıldı? Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? 23 Aralık Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu nasıl şekillendi?
23 ARALIK ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 12
Ceren: 13
Birben: 9
Sabiha: 14
Bahar: 12
Rabia: 12
Ayşegül: 6
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı
DOYA DOYA MODA ÖZDE KARACAN KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.
CEREN KESKİN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir'den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.