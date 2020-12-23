Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü isimlerin yer aldığı Bir Başkadır 2. sezon tarihi merakla beklenmeye başlandı. Yeni sezon tarihini öğrenmek isteyen izleyiciler 2. sezon sonrası yaşanan gelişmeler neticesinde dizinin 5. sezonunu bekleniyor. Peki, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından belli olacak.