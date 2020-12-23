Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü isimlerin yer aldığı Bir Başkadır 2. sezon tarihi merakla beklenmeye başlandı. Yeni sezon tarihini öğrenmek isteyen izleyiciler 2. sezon sonrası yaşanan gelişmeler neticesinde dizinin 5. sezonunu bekleniyor. Peki, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından belli olacak.
8 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Nesrin Cavadzade, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.
BİR BAŞKADIR KONUSU
Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor.
BİR BAŞKADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı.
Sinan karakterinin yaşadığı residence daire ise, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesindeki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan gökdelenin içinde bulunuyor. Bunun haricindeki sahneler ise İstanbul'un çeşitli semtlerde çekildi.
BİR BAŞKADIR OYUNCULARI
Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş, Esme Madra gibi oyuncular da var.
Öykü Karayel Meryem Yasin'in kardeşi
Fatih Artman Yasin Meryem'in abisi, Ruhiye'nin eşi
Funda Eryiğit Ruhiye Yasin'in eşi
Defne Kayalar Peri Meryem'in gittiği psikiyatr
Settar Tanrıöğen Ali Sadi Hoca Hayrunnisa'nın babası, Mesude'nin eşi
Tülin Özen Gülbin Gülan'ın kardeşi, Rezan'ın ablası
Derya Karadaş Gülan Gülbin ve Rezan'ın ablası
Alican Yücesoy Sinan Meryem'in gündeliğe gittiği adam
Bige Önal Hayrunnisa Ali Sadi Hoca ve Mesude'nin kızı
Öner Erkan Rezan Gülbin ve Gülan'ın kardeşi
Nesrin Cavadzade Melisa Peri'nin yakın arkadaşı ve aktris
Gökhan Yıkılkan Hilmi Mahalleden biri. Meryem'e aşıktır.
Gülçin Kültür Şahin Mesude Ali Sadi Hoca'nın eşi, Hayrunnisa'nın annesi
Esme Madra Burcu Hayrunnisa'nın kız arkadaşı
Nazmi Kırık Civan Gülan'ın eşi
Nur Sürer Feray Peri'nin annesi
Taner Birsel Orhan Peri'nin babası
Nihal Koldaş Sinan'ın annesi
Sinan Tuzcu Konuk oyuncu