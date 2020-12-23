Kuruluş Osman 39. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle! Çarşamba akşamları en çok izlenen dizilerin başında yer alan Kuruluş Osman'da bu hafta hüzün dolu dakikalar yaşandı. Yeni bölümde Ertuğrul Bey'in vefat haberi oğulları, ailesi başta olmak üzere tüm oba halkını derin bir kedere boğacak. Diziyi mobil cihazlar üzerinden canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler Kuruluş Osman canlı izle seçeneği hakkında akşam araştırmalar artış gösterdi. İşte Kuruluş Osman son bölüm ATV izleme linki
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KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Kararını Allah mübarek eylesin!"
Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir.
Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar.
Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır.
Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi?
Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nasıl bir plan kuracak?