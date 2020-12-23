Kuruluş Osman 39. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle! Çarşamba akşamları en çok izlenen dizilerin başında yer alan Kuruluş Osman'da bu hafta hüzün dolu dakikalar yaşandı. Yeni bölümde Ertuğrul Bey'in vefat haberi oğulları, ailesi başta olmak üzere tüm oba halkını derin bir kedere boğacak. Diziyi mobil cihazlar üzerinden canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler Kuruluş Osman canlı izle seçeneği hakkında akşam araştırmalar artış gösterdi. İşte Kuruluş Osman son bölüm ATV izleme linki

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KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Kararını Allah mübarek eylesin!"

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir.