Kuruluş Osman İnal Bey kimdir? Kuruluş Osman dizisine geçtiğimiz haftalarda katılan Kuman Türk'ü İnal Bey karakterine dair detaylar araştırılıyor. Kayı Obası'nda İnal Bey'i kurtarmak için hazırlıklar yapıldı. İzleyiciler bu karakter hakkındaki bilgileri öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Targun Hatun kimdir? İnal Bey tarihte var mı? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN İNAL BEY KİMDİR?
İnal Bey dizide Kuman Beyi olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda böyle bir kişi yer almamaktadır.
KUMAN TÜRKLERİ HAKKINDA
Kumanlar, 11. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında Doğu Avrupa'da yaşamış bir Türk halkı. Tarihte Kıpçaklar ile aynı birlik içinde bulunmuş, bu yüzden de zamanla Kıpçaklar ile birlikte anılmışlardır.
İşte Kuman Türkleri hakkında bilgiler;
Başlarında "atabek" denen beyleri var olmuştur ve onun tarafından hem askerî, hem ekonomik, hem de siyasi bakımdan yönetilirler. Bütün idare bu beyde toplanmıştır. İçlerinde 40-45 bin aile olan kollar hâlinde yaşamışlardır. Bu nedenle askerî zaferleri hem savunmada, hem de taarruzda bulunmaktadı.
TARGUN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Targun Hatun dizide Kuman Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Osman Bey ile evlendiğine dair bir kayıt da bulunmuyor.
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.
KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Kararını Allah mübarek eylesin!"
Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir.
Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar.
Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır.
Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi?
Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nasıl bir plan kuracak?