Kuruluş Osman İnal Bey kimdir? Kuruluş Osman dizisine geçtiğimiz haftalarda katılan Kuman Türk'ü İnal Bey karakterine dair detaylar araştırılıyor. Kayı Obası'nda İnal Bey'i kurtarmak için hazırlıklar yapıldı. İzleyiciler bu karakter hakkındaki bilgileri öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Targun Hatun kimdir? İnal Bey tarihte var mı? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN İNAL BEY KİMDİR?

İnal Bey dizide Kuman Beyi olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda böyle bir kişi yer almamaktadır.

KUMAN TÜRKLERİ HAKKINDA

Kumanlar, 11. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında Doğu Avrupa'da yaşamış bir Türk halkı. Tarihte Kıpçaklar ile aynı birlik içinde bulunmuş, bu yüzden de zamanla Kıpçaklar ile birlikte anılmışlardır.

İşte Kuman Türkleri hakkında bilgiler;