23 Aralık 2020 reyting sonuçları nasıl? Kuruluş Osman 23 Aralık Çarşamba reyting sonuçları

Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanan programları, diziler ve yarışmalar arasındaki izlenme oranları rekabetinde bir akşam daha sona erdi. Birbirinden iddialı ve güçlü yapımların elde edeceği oranları binlerce kişi araştırıyor ve 23 Aralık Çarşamba reyting sounçları açıklandı mı? sorusunu soruyor.
Türkiye gündeminden düşmeyen Sadakatsiz, yayınlandığı ilk günden itibaren önemli yüzdeler elde eden Kuruluş Osman, TV8'in iki dizisinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir izleyicilerin karşısındaydı. Ayrıca Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber ve Ece Üner ile SHOW Ana Haber'in yanısıra Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da da yine üst sıralar için çabaladı. Peki dün en çok hangi dizi izlendi? 16 Aralık 2020 Çarşamba Reyting Sonuçları haberimizde yer alıyor.
23 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 23 Aralık reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;
1 - KURULUŞ OSMAN
2 - SADAKATSİZ
3 - ESRA EROL'DA
4 - SADAKATSİZ (ÖZET)
5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER