23 Aralık 2020 reyting sonuçları nasıl? Kuruluş Osman 23 Aralık Çarşamba reyting sonuçları

Türkiye gündeminden düşmeyen Sadakatsiz, yayınlandığı ilk günden itibaren önemli yüzdeler elde eden Kuruluş Osman, TV8'in iki dizisinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir izleyicilerin karşısındaydı. Ayrıca Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber ve Ece Üner ile SHOW Ana Haber'in yanısıra Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da da yine üst sıralar için çabaladı. Peki dün en çok hangi dizi izlendi? 16 Aralık 2020 Çarşamba Reyting Sonuçları haberimizde yer alıyor.