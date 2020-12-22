Bu yıl Survivor'da 3. olan Yasin Obuz yeni projesiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan ve yarışmada üçüncü olan Yasin Obuz, Doğu'nun fatihi Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak Yavuz isimli dizide rol alacak. 3 sezon boyunca dijital platformlardan yayınlanacak dizi hakkında konuşan Obuz projdeden önce saçını ve sakallarını keseceğini ancak rol için kesmeme kararı aldığını açıkladı. Ayrıca projede Diriliş Ertuğrul dizisiyle nam salan Cengiz Coşkun ve Hazal Filizküçükköse gibi ünlü isimler rol alacak. Dizinin Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Exxen'de yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.

YASİN OBUZ, YAVUZ DİZİSİYLE GELİYOR!

Yavuz Sultan Selim'in hayat hikayesini anlatacak olan dizide Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun canlandıracak.