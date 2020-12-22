Bu yıl Survivor'da 3. olan Yasin Obuz yeni projesiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan ve yarışmada üçüncü olan Yasin Obuz, Doğu'nun fatihi Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak Yavuz isimli dizide rol alacak. 3 sezon boyunca dijital platformlardan yayınlanacak dizi hakkında konuşan Obuz projdeden önce saçını ve sakallarını keseceğini ancak rol için kesmeme kararı aldığını açıkladı. Ayrıca projede Diriliş Ertuğrul dizisiyle nam salan Cengiz Coşkun ve Hazal Filizküçükköse gibi ünlü isimler rol alacak. Dizinin Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Exxen'de yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.
YASİN OBUZ, YAVUZ DİZİSİYLE GELİYOR!
Yavuz Sultan Selim'in hayat hikayesini anlatacak olan dizide Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun canlandıracak.
Filmin yapımcısı ve senaristi Bilal Kalyoncu, Yasin Obuz'un Yavuz Sultan Selim'in en yakın fedaisi alplerinden birini canlandıracağını açıkladı. Ayrıca ünlü oyuncu Aydan Şener'in de bu dizi ile ekranlara geleceğini söyledi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın daveti üzerine şehre gelen Bilal Kalyoncu Şubat ayında çekimlerine başlamayı planladıkları diziye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz'un da rol alacağını açıklayan Bilal Kalyoncu, Obuz'un padişahın yakın fedaisi alplerinden birini canlandıracağını anlattı.
'Malazgirt 1071' adlı filmi de korona virüs (Kovid-19) salgını sonrası seyirciyle buluşturacaklarını anlatan Kalyoncu, Yavuz'un Malazgirt 1071 ile başlayan dönem filmi tecrübelerinin devamı niteliğinde olacağını vurguladı.
Bu dizide oynayacağı için oldukça heyecanlı olduğuna değinen Yasin Obuz, "Survivor'dan döndükten sonra Bilal ağabey projeden bahsedince sonra saçımı, sakalımı kesmemeye karar verdim. Yaklaşık 1,5 aydır eğitim alıyoruz. At binme, kılıç kuşanma gibi eğitimlerimiz 1,5 ay daha sürecek" dedi.
Dizinin çekimleri için her türlü desteği vereceklerini açıklayan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Yavuz Sultan Selim Han'ın 10 Ekim 1470'te doğduğu Şehzadeler Şehri Amasya'dan tahta 7 padişah çıktığını hatırlattı.
Açık hava müzesi görünümündeki şehri konuklarına gezdiren Başkan Sarı'ya günün anısına kılıç hediye edildi.
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
Survivor 2020 Gönüller takımında yarışan Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Yasin Obuz, küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz, ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilendi.
Yasin Obuz Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunudur. Üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdi.
Üniversite yıllarının son dönemlerinde yemek yapmaya merak salan Yasin Obuz, mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler aldı ve kendisini aşçılık alanında geliştirdi. Spordan daha çok yemek yaparken mutlu olan Yasin Obuz, yemek mutfağını iyice öğrenmek için yaklaşık olarak 20 kadar ülkeye seyahat etti. Buralarda farklı yemek kültürlerini gördü ve nasıl yapıldığı üzerine bir çok tecrübe edindi.
Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve hal hareketleri ile sosyal medyada bir çok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi. Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.