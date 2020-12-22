Kuruluş Osman'da bu hafta izleyicileri derinden etkileyecek bir veda yaşanacak. Yeni sezon ilk bölümde dizinin kadrosuna Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi rolüyle katılan Tamer Yiğit bu hafta diziye veda ediyor. 2.5 aydır canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteriyle çok sevilen usta oyuncunun vedası izleyicileri şaşırtacak. Yeni bölümde Kayı'nın yeni beyini seçmeye hazırlanan Ertuğrul Bey'in ölüm haberi yüreklere ateş düşürecek. Ertuğrul Bey'in cenazesinde oba halkının gözyaşları sel olup akacak. Ertuğrul Bey'in ölümü üzerine Bamsı, Selcan, Gündüz, Savcı ve Osman'ın yürekleri paramparça olacak.
TAMER YİĞİT VEDA EDİYOR
Kuruluş Osman'da bu hafta bomba bir ayrılık yaşanacak. Dizinin 28. bölümünde Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık halini canlandırmaya başlayan usta oyuncu Tamer Yiğit bu hafta yayınlanacak bölümde Kuruluş Osman'a veda ediyor.
KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Beyimiz öldü! Ertuğrul Beyimiz öldü!"
Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir.
Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur.
Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak?
Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak?
YAVLAK ARSLAN VE OSMAN BEY'İN İTTİFAKI
Osman Bey, Flatyos'un tuzağından Yavlak Arslan'ın oynadığı oyun sayesinde kurtuldu.
Alpleriyle birlikte oyun kurarak Flatyso ve adamlarını gafil avlayan Yavlak Arslan, Osman Bey'i bayıltarak saf dışı bıraktı ve Flatyos ve adamlarını serbest bıraktı. Kendine gelen Osman Bey'in "Kafir kaçıp gitti! Kafirle iş tutanlar kaldı geriye öyle mi! İkimizden biri ölecek Yavlak Arslan! İhanet sona ermeli. Kafirle iş tutanlarla küfre savaş açanlar sulh içinde olamaz" sözüne, Yavlak Arslan "Savaştan başka bir şey bilmeyenler daha büyük bir dava için bir araya gelemez. Rumlar'la iş tutar görünüp zalimin büyüğünü öldüreceğim" diye cevap vererek Geyhatu'yu ortada kaldırmak için planı anlattı.
Yavlak Arslan, Osman Bey'i "Benim de bir hesabım vardı Osman fakat tutmadı. Türk'ün hasretle beklediği o devleti ben kurmak istedim ve bu devletin önündeki en büyük engel olarak seni belledim. Belki de Türk'ün hasretle beklediği devleti sen kuracaksın. Ve bu devletin önündeki en büyük engel benim!" itirafıyla ikna etti. Osman Bey, Yavlak Arslan'ın sözlerini "Sen bize arkanı dönüp gitmedin. Bize de gitmek yakışmaz. Kaderde seninle omuz omza vuruşmak da varmış. Gidelim ve o Geyhatu denen zalimin kellesini keselim" diyerek cevapladı.
Yavlak Arslan ve Osman Bey, Geyhatu'yu saf dışı bırakabilecek mi? Nikola'nın Geyhatu'ya yaptığı ziyaretin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenebilecek mi? Osman Bey, Targun Hatun'un babasını kurtarabilecek mi? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Dündar Bey'in beyliği almak için planı ne?
SELCAN HATUN, HAZAL'A HESAP SORDU
Kayı Obası'nda kurulan beylik toyu obanın kadınlarını da karşı karşıya getirdi.
Kayı Obası'ndaki toyun Osman Bey'in yokluğunda yapılacak olmasına Selcan Hatun'un itiraz edeceğini bilen Hazal Hatun, Selcan Hatun'un hamlesinin ne olacağını bulmaya çalışırken Selcan Hatun, Bala Hatun'la birlikte sürpriz bir ziyarette bulundu.
Selcan Hatun'un "Duydum ki Dündar ve Savcı beyler toy düzenlermiş" sözlerine "Sen olmayacak bir işe kalkışmazsan…" diyerek imalı cevap veren Hazal Hatun, "Osman ortada yokken başına bir iş gelir diye korkmaz mısın hiç?" diyerek meydan okudu.
Bala Hatun "Osman Bey yoksa ben varım. Selcan Hatun'a kim ne edebilir ki" diyerek Hazal Hatun'un karşısına çıkarken, Lena ise "Bugün sen de talihini zorlamayasın Bala" sözleriyle tarafını belli etti.
Selcan Hatun çadırdan çıkarken Hazal Hatun ve Lena'yı şu sözlerle uyardı: "Dündar'la Savcı'yı Osman Bey'in karşısına siz diktiniz. Pusatı kırılmış avcıyı aslan avına gönderdiniz. Beylerinizi kendi ellerinizle ateşe attınız. Gazadan yeni dönmüş aslanın neler edebileceğinden hiç korkmadınız. Bundan gayrı hakkınızda hayırlısı."
Ertuğrul Bey'in kararı ne olacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Dündar Bey'in beyliği almak için planı ne? Nikola, Targun Hatun'u kullanarak Kayı Obası'na sızabilecek mi? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirebilmek için nasıl bir tuzak kuracak?