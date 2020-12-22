Kuruluş Osman'da bu hafta izleyicileri derinden etkileyecek bir veda yaşanacak. Yeni sezon ilk bölümde dizinin kadrosuna Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi rolüyle katılan Tamer Yiğit bu hafta diziye veda ediyor. 2.5 aydır canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteriyle çok sevilen usta oyuncunun vedası izleyicileri şaşırtacak. Yeni bölümde Kayı'nın yeni beyini seçmeye hazırlanan Ertuğrul Bey'in ölüm haberi yüreklere ateş düşürecek. Ertuğrul Bey'in cenazesinde oba halkının gözyaşları sel olup akacak. Ertuğrul Bey'in ölümü üzerine Bamsı, Selcan, Gündüz, Savcı ve Osman'ın yürekleri paramparça olacak.

TAMER YİĞİT VEDA EDİYOR

Kuruluş Osman'da bu hafta bomba bir ayrılık yaşanacak. Dizinin 28. bölümünde Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık halini canlandırmaya başlayan usta oyuncu Tamer Yiğit bu hafta yayınlanacak bölümde Kuruluş Osman'a veda ediyor.