Gündemde arama motorları üzerinden sıkça Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda yarışmasında 42 ve üstü beden yarışmacılar modaya bakış açılarını yansıtıyor. Yeni haftanın ikinci gününde jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi, peki günün en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? Rekabetin üst düzey olduğu yarışmada eğlenceli anlar da yaşandı. 22 Aralık Salı Doya Doya Moda puanlaması haberimizde yer alıyor.
22 ARALIK SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 12
Ceren: 20
Birben: 18
Bahar: 8
Rabia: 5
Sabiha:13
Ayşegül:14
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı
DOYA DOYA MODA AYŞEGÜL KİMDİR?
Doya Doya Moda programının ikinci sezonuna yeni dahil olan Ayşegül Toptaş 1992 yılında Denizli'de doğdu. Modanın alışılmışın dışındaki uyum hali olduğunu vurgulayan Ayşegül Toptaş, bu uyumu göstermek için yarışmaya dahil olduğunu dile getiriyor.
BİRBEN COŞKUN KİMDİR?
Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.