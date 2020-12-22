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    • Magazin
    • 22.12.2020 22:53
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    • 22.12.2020 22:54
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    Güzelliğiyle dillerde! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı hakkındaki gerçek şaşırttı! gerçekte...

    Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı hakkındaki gerçek şaşırttı. atv ekranlarında seyrici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, günümüzde güzelliğiyle en çok konuşulan isimlerden. Oyunculuğu ve güzelliği ile herkes büyüleyen Hilal Altınbilek, şöhret basamaklarını hızlıca tırmanırken hayatı da merak konusu oldu. İşte Hilal Altınbilek hakkındaki bilgiler ve diğer bir çok ünlünün memleketleri...

    Çukurova'nın Züleyha'sı hakkındaki gerçek şaşırttı!

    Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek hakkındaki gerçek şaşırttı. atv ekranlarında seyrici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, günümüzde güzelliğiyle en çok konuşulan isimlerden. Oyunculuğu ve güzelliği ile herkes büyüleyen Hilal Altınbilek, şöhret basamaklarını hızlıca tırmanırken hayatı da merak konusu oldu.

    HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?
    Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı.

    2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolünde oynadığı "Derin Sular" dizisi ile tanınmaya başladı. Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

    2018 yılında Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği 'Çocuklar Sana Emanet' filminde Engin Akyürek'in başrolde oynadığı oyuncu kadrosunda yer aldı. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur.

    Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova dizisinde; Züleyha karakterine hayat veriyor. İşçi olan iki kardeşin yanlarına manevi kız kardeşlerini de alarak şehre yani Adana'ya iyi bir iş bulmak için gelmelerini ve bir çiftlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlamalarını ve ardından gelişen olayları anlatan "Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizide Burak Sarımola, Vahide Gördüm, Uğur Güneş, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın ve Murat Ünalmış gibi isimler de rol alıyor.

    HİLAL ALTINBİLEK'İN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER:
    Çocuklar Sana Emanet (Sinema Filmi) – 2018

    Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi) – 2018

    Hayatımın Aşkı (Nil) (TV Dizisi) – 2016

    Karagül (Özlem)(TV Dizisi) – 2013 – 2015

    Derin Sular (İrem) (TV Dizisi) – 2011

    Necati Şaşmaz: Elazığ

    Nihat Nikerel: Çorum


    Nurgül Yeşilçay: Afyon


    Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


    Hilal Altınbilek - İzmir


    Bensu Soral - Bursa


    Tamer Karadağlı - Kars

    Burak Özçivit - Gaziantep


    Didem Balçın - Ankara

    Celal Yonat - Sivas


    Hadise - Sivas


    Alparslan Özmol - Bursa


    Songül Karlı: Tokat
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    Haberler Magazin Güzelliğiyle dillerde! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı hakkındaki gerçek şaşırttı! Hilal Altınbilek gerçekte...