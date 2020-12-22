Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova dizisinde; Züleyha karakterine hayat veriyor. İşçi olan iki kardeşin yanlarına manevi kız kardeşlerini de alarak şehre yani Adana'ya iyi bir iş bulmak için gelmelerini ve bir çiftlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlamalarını ve ardından gelişen olayları anlatan "Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizide Burak Sarımola, Vahide Gördüm, Uğur Güneş, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın ve Murat Ünalmış gibi isimler de rol alıyor.