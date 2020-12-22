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    • 22.12.2020 23:30
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm tek parça izle! son bölüm izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm tek parça izle! son bölüm izle seçeneği salı akşamları yoğun olarak araştırılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Alpaslan kendisini bitirmek isteyenlerden tek tek hesap soruyor. Yeni bölümde Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşüyor. Alpaslan'ın yok edilmesini isteyen Hamdi Korkmaz, Avni'yi zorluyor.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm izle!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm tek parça izle! EDHO son bölüm izle! ATV ekranlarına salı akşamı damgasını vurmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta ipler iyice geriliyor. Dizide bu hafta aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşıyor. Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli veriyor. Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşüyor. İşte EDHO canlı izleme seçenekleri...

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    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 177. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Bahar onların değil, bizzat benim ajanım!"

    Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer.

    Aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır.

    Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir.

    Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşer.

    Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılanların faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın yok edilmesini isteyen Hamdi Korkmaz, Avni'yi zorlar.

    İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar.

    Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçer.
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    Haberler Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm tek parça izle! EDHO son bölüm izle