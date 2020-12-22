Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm tek parça izle! EDHO son bölüm izle! ATV ekranlarına salı akşamı damgasını vurmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta ipler iyice geriliyor. Dizide bu hafta aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşıyor. Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli veriyor. Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşüyor. İşte EDHO canlı izleme seçenekleri...

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 177. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bahar onların değil, bizzat benim ajanım!"

Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer.