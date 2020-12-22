MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, Naci'nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci'ye daha da bilenmesini sağlar. Esat'tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.



İnci, Memduh'un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci'nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.