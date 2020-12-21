Sihirli Annem 2020 için heyecan dolu geri sayım başladı ve detaylar da şekillenmeye başlandı. Nerede ve ne zaman yayınlanacağı belli olurken oyuncu kadrosu da tam anlamıyla şekillendi ve yeni afiş ortaya çıktı. Büyükten küçüğe herkesin severek izlediği dizinin yeni versiyonunun çekimleri devam ediyor. Nerede ve nasıl izleneceğine dair bilgileri haberimizde derledik. Sihirli Annem 2020'de yine birbirinden güzel ve başarılı oyuncular yer alıyor. İşte Sihirli Annem oyuncu kadrosu…
SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?
Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platformu Exxen için çekilen Sihirli Annem dizisinin afişi ortaya çıktı.
SİHİRLİ ANNEM OYUNCU KADROSU
Dizide Cem'in çocukluk aşkı Tuğçe'yi Nisa Sofiya Aksongur, Ceren'i Cemre Demircan, Cem'i ise Egemen Uysal canlandıracak. Daha önce Zeynep Özkaya'nın oynadığı Çilek karakterini ise Eylül Ugan canlandıracak.
Sihirli Annem'in oyuncu kadrosuna Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor.
AÇELYA TOPALOĞLU KİMDİR?
Açelya Topaloğlu 19 Kasım 1986'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren üniversiteye kadar olan dönemde dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans bölümünde dans eğitimi almıştır. Kısa bir süre Anadolu Ateşi Dans Grubunda yer almıştır.
Annesinin büyük desteği ile üniversite çağına yaklaştıkça tiyatroya daha çok ağırlık vermiş, 2008-2009 yılında MSM-Actor Studio 'da müzikal eğitimi alıp 2009 yılında MSM-Konservatuvar Tiyatro Bölümü 'nü kazanıp 2013 yılında mezun olmuştur.
Aşk Yakar, Arka Sokaklar, Gece Sularında İstanbul, Eve Düşen Yıldırım, Kaçak Gelinler, İnadına Aşk, Meryem, Darısı Başımıza isimli dizilerde rol alan oyuncu sinama filmlerinde de yer aldı. Ünlü oyuncu, Beni Seviyorum, Arkadaşlar Arasında, Öldür Beni Sevgilim isimli sinema projelerine adını yazdırdı.