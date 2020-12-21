Sihirli Annem 2020 için heyecan dolu geri sayım başladı ve detaylar da şekillenmeye başlandı. Nerede ve ne zaman yayınlanacağı belli olurken oyuncu kadrosu da tam anlamıyla şekillendi ve yeni afiş ortaya çıktı. Büyükten küçüğe herkesin severek izlediği dizinin yeni versiyonunun çekimleri devam ediyor. Nerede ve nasıl izleneceğine dair bilgileri haberimizde derledik. Sihirli Annem 2020'de yine birbirinden güzel ve başarılı oyuncular yer alıyor. İşte Sihirli Annem oyuncu kadrosu…