THE LAST KİNGDOM KONUSU NEDİR?

Bir İngiliz Kralı'nın oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar'ın kölesi olarak Paganların yaşadığı bölgeye götürülür. O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar'ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngilitere'ye döner. Babasının ölmesiyle tahta amcası geçmiştir ve varis olan Uhtred'i öldürmek ister. Kont Ragnar'ı Uhtred'in öldürdüğü hakkında bir iftira ortaya atar. Uhtred, ne İngilizlerden ne de Paganlardan yardım alamaz. Yardım için dolaşmaya başlar ve Wessex Kralığı'na gider. Burada Alfred ile tanışır. Alfred, İngiltere'yi Pagan istilasından kurtarmak ve tek çatı altında toplamak istemektedir.Uhtred, çocukluğunu İngilizler, gençliğini Paganlar ile geçirdiği için ikilemde kalır. Kimin tarafında olacağını seçmekte zorlanır.

