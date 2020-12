THE LAST KİNGDOM 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Dijital yayın platformu Netflix The Last Kingdom dizisine 5. sezon onayını verdi. Oyuncu kadrosundaki isimler sosyal medyadan bir duyuru videosu da yayınladı.The Saxon Stories'in 9. ve 10. romanları "The Warriors of the Storm" ve "The Flame Bearer"dan uyarlanacak yeni sezon, önceki iki sezon da olduğu gibi 10 bölümden oluşacak.