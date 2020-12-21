Acun Ilıcalı'yla Exxen için anlaşan Beyazıt Öztürk 'Yok artık' dedirtti! Beyazıt Öztürk yeni reklam filminden alacağı para akıllara zarar... Uzun süredir ekranlarda kendine yer bulamayan, son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan ve oyuncu Cengiz Bozkurt ile bir gıda firmasının reklamlarına rol alan Beyazıt Öztürk'ün Acun Ilıcalı'nın yeni yayın platformu Exxen'de yer alacağı biliniyordu. Ancak bu kez Beyazıt Öztürk Türkiye'deki bir beyaz eşya firmasıyla reklam anlaşması yaptı. Alacağı ücret ise öyle böyle değil.
22 sezon boyunca ekranlarda yaptığı Beyaz Show programıyla seyircinin gönlünde taht kuran Beyazıt Öztürk 2018 yılında yılların show programını sonlandırmıştı. Kanal D ile işlerini ayıran Öztürk, Acun Ilıcalı ile anlaşarak O Ses Türkiye jüriliği yapmaya başlamıştı.
Beyazıt Öztürk geçen aylarda sadece Avrupa'da satılan yerli bir sucuk markasının reklamında Cengiz Bozkurt'la beraber kamera karşısına geçmişti.
O Ses Türkiye'nin ardından şimdilerde Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı'nın bu yılbaşında açacağı dijital platform Exxen için İbrahim Büyükak ile birlikte bir program hazırlıyor.
Sevilen şovmen programı dışında bir reklam filmi için kameralar karşısına geçmeye hazırlandığı öğrenildi.
Türkiye'nin en büyük beyaz eşya markalarından biriyle daha anlaşma yapan Öztürk'ün alacağı ücret ise dudak uçuklattı.
Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık kampanya için 6 milyon TL aldığı öğrenildi.
BEYAZ'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Geçtiğimiz aylarda Baltalimanı'nda görüntülenen Beyazıt Öztürk, 'O Ses Türkiye' yarışmasının pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söylemişti.
'O Ses Türkiye' jürisi olan 51 yaşındaki şovmen, "İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" demişti.