Acun Ilıcalı'yla Exxen için anlaşan Beyazıt Öztürk 'Yok artık' dedirtti! Beyazıt Öztürk yeni reklam filminden alacağı para akıllara zarar... Uzun süredir ekranlarda kendine yer bulamayan, son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan ve oyuncu Cengiz Bozkurt ile bir gıda firmasının reklamlarına rol alan Beyazıt Öztürk'ün Acun Ilıcalı'nın yeni yayın platformu Exxen'de yer alacağı biliniyordu. Ancak bu kez Beyazıt Öztürk Türkiye'deki bir beyaz eşya firmasıyla reklam anlaşması yaptı. Alacağı ücret ise öyle böyle değil.