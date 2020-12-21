Masterchef adım adım finale yaklaşıyor, artık 4 kişi kalan yarışmacılar canla başla mücadele vermeye devam ediyor. Dün eleme potasına giren dört yarışmacıdan en zayıf tabağı çıkaran yarışmacı elenerek birinci olma hayaline veda etmek zorunda kaldı, peki bu isim hangisi oldu? Masterchef kim elendi? Mehmet, Danilo ve Somer şefler zor olsa da en beğendikleri tabakları seçmeye devam ettiler. Peki 20 Aralık Masterchef dörtlü finale hangi yarışmacılar kaldı? İşte eleme gecesinde yaşanan duygusal anlar…
BEYAZ ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI GİYDİ?
MasterChef'te finale doğru adım adım ilerlerken Barbaros, Özgül, Serhat ve Eray eleme finalinin ilk turunda yarıştı. Şefler, ana ürün olarak şalgam verdiği yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Verilen sürenin sonunda şefler, MasterChef'te önlüğü kazanan ikinci yarışmacıyı, oyunu kazanan ismi açıkladı.Şefler kazanan tabağı belirlemek için kritik tadımı yaptı. Açıklanan sonuca göre MasterChef Türkiye'de 2. önlüğü Barbaros kazandı ve dörtlü finale kaldı.
İKİNCİ TURDA NELER YAŞANDI?
Barbaros'un birinci olarak tamamladığı ilk turun ardından Özgül, Serhat ve Eray elenmemek için eleme finaline çıktı. Somer Şef'in imza tabağı ile yarışan yarışmacılar, verilen sürenin sürenin sonuna kadar mücadele etti.
Şeflerin tadımı sonrası bu turda en iyi yemeği Serhat yaptı ve 3. önlüğü kazanan yarışmacı oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Özgül ve Eray'ın son ikiye kalması ile birlikte, 4. ve son önlüğü kazanan isim belli oldu. Özgül, 4. ve son önlüğü olarak finale çıkmaya hak kazandı.
Bu sonuçla birlikte Eray MasterChef hayallerine veda etti.
MASTERCHEF ERAY KİMDİR?
1997 yılında Bolu'da doğan Eray Aksungur, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı atmış ve Mengen Aşçılık Lisesi'ne başlamıştır. Orada aldığı iki senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel'de ilk stajını tamamlayan ve tekrar okuluna dönen Aksungur, bir sonraki sene Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev almıştır. Okulunun son senesinde, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlayan Eray Aksungur, okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü'nde 1 sezon boyunca şeflik yapmış; ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alarak iş hayatına devam etmiştir.
Okulu bitirdikten sonra İstanbul'a gelen ve çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam eden Aksungur, Lezzet Akademisi adlı programdan teklif alarak orada yarışmış; orada finale kalarak yarışmayı ikinci olarak bitirmiştir.
Ardından tekrar Bolu'ya dönen ve çeşitli yerlerde çalışan Eray Aksungur, hayallerinden biri olan MasterChef'e başvurarak yeni sezonda ana kadroda yer almaya hak kazanmıştır.