İKİNCİ TURDA NELER YAŞANDI?

Barbaros'un birinci olarak tamamladığı ilk turun ardından Özgül, Serhat ve Eray elenmemek için eleme finaline çıktı. Somer Şef'in imza tabağı ile yarışan yarışmacılar, verilen sürenin sürenin sonuna kadar mücadele etti.

Şeflerin tadımı sonrası bu turda en iyi yemeği Serhat yaptı ve 3. önlüğü kazanan yarışmacı oldu.