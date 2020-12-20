Televizyon ekranlarının sevilen programı "Arda'nın Mutfağı" ile adından söz ettirmeyi başaran ve binlerce kişinin tariflerini denediği Arda Türkmen kimdir, kaç yaşında? Ünlü Youtuber Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başlayan Arda Türkmen magazin gündeminde de sık sık yer alıyor. Her hafta Arda ile Omuz Omuza programında birbirinden güzel isimleri ağırlayan programda bu haftanın konuğu Damla Colbay oldu. 20 Aralık Arda ile Omuz Omuza konuğu Damla Colbay kimdir?