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    • 19.12.2020 21:23
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    • 19.12.2020 21:23
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    Yeni yılda o diziyle ekranlara yeniden merhaba demeye hazırlanıyor! Çocuklar Duyması'nın efsanesi...

    Bir zamanlar reyting rekorları dizisinde Abidin Haluk Çetinoğlu karakteriyle milyonların sevgisini kazanan yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Savaşçı dizisinde Göktürk Albay karakterine hayat vereceğini duyurdu. Karadağlı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken diziye katılacağı gün hayranları tarafından heyecanla beklenmeye başlandı. Karadağlı yeni dizisinde fırtınalar estirecek.

    takvim.com.tr
    Çocuklar Duyması'nın yıldız ismi geri dönüyor!

    Yeni yılda o diziyle ekranlara yeniden merhaba demeye hazırlanıyor! Çocuklar Duyması'nın efsanesi geri dönüyor. Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Tamer Karadağlı yeni yılda Savaşçı dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Tamer Karadağlı paylaşımında "Göktürk Albay geliyor... Bekleyin..." ifadelerini kullandı. Karadağlı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN EFSANE İSMİ EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

    Tamer Karadağlı paylaşımında "Göktürk Albay geliyor... Bekleyin..." ifadelerini kullandı. Karadağlı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

    Tamer Karadağlı 24 Mayıs 1967 tarihinde genç bir anne babanın ilk evladı olarak Ankara'da doğdu. Azeri kökenli olan ailesi aslen Kars - Sarıkamışlıdır.

    İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır.

    Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi.

    Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

    ROL ALDIĞI OYUNLAR

    Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010
    Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1999
    Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997
    Saat 9.05 : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996
    Cahide : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995
    Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

    FİLMOGRAFİSİ

    2017 - Sinyalciler: Son Akşam Yemeği
    2015 - Yenilmezler: Ultron Çağı(Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
    2014 - Böcek (Sinema Filmi)
    2012 - SüperTürk
    2012 - Güven Bana
    2012 - Acayip Hikayeler
    2011 - Adım Bayram Bayram

    2010 - Çocuklar Duymasın
    2010 - Memlekette Demokrasi Var
    2009 - Hıçkırık
    2009 - Sağlık Olsun
    2009 - Altın Kızlar- 2009 (Konuk Oyuncu)
    2009 - Suluboya
    2009 - Ah Kalbim

    2008 - Son Ağa
    2008 - Kiralık Oda 2008
    2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
    2007 - Fedai
    2007 - Living & Dying

    2006 - Sınavdan Sonra
    2006 - Hayatım Sana Feda
    2006 - Arka Sokaklar
    2005 - Beyza'nın Kadınları
    2004 - Şans Kapıyı Kırınca

    2004 - Yağmur Zamanı
    2003 - Bir Tutam Baharat -
    2002 - En Son Babalar Duyar
    2002 - Çocuklar Duymasın
    2001 - Nasıl Evde Kaldım
    2000 - Artık Sevmeyeceğim

    2000 - Sarı Evin Esrarı
    2000 - Şaşı Felek Çıkmazı
    1999 - Demir Leblebi
    1999 - Babam Olur musun?
    1993 - Ferhunde Hanımlar
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    Haberler Magazin Yeni yılda o diziyle ekranlara yeniden merhaba demeye hazırlanıyor! Çocuklar Duyması'nın efsanesi...