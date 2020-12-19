Çukur'da heyecan dolu gelişmeler ardı ardı yaşanırken Selim Koçovalı'nın vedası ve Kulkan Erdenet'in gelişi bomba olaylar arasında yer aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakteriyle Mustafa Üstündağ büyük beğeni toplamıştı. Üstündağ bu sezon Çukur'a geri döndü. Dizinin senaryosuna göre önceki sezonlarda ölerek diziye veda eden ünlü oyuncu flashback sahnelerde Koçavalı kardeşlerinin hatırladığı güzel günlerle bazı bölümlerde dizide yer almaya başladı. Çukur'da Mustafa Üstündağ'ın performansı izleyiciler tarafından 'efsaneler yaratmaya devam ediyor' şeklinde yorumlandı. Kahraman Koçovalı karakterine hayat veren ünlü oyuncunun gelecek bölümlerde hangi sahnelerde yer alacağı konusunda heyecan sürüyor.
KAHRAMAN KOÇOVALI ÇUKUR'DA!
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Mustafa Üstündağ, Kahraman Koçovalı olarak dizinin normal senaryosuna göre önceki sezonlarda ölerek diziye veda etmişti. Ancak ünlü oyuncu flashback sahnelerde Koçavalı kardeşlerinin hatırladığı güzel günlerle bazı bölümlerde dizide yer almaya başladı.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?
Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğdu.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv'de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur'un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat'ı oynadı. Zeynep'in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.
Kurtlar Vadisi Pusu adlı televizyon dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.
Sinema
Aman Reis Duymasın - 2019
Şeytan Tüyü - 2016
Gulyabani - 2014
Uzun Hikâye - 2012
Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010
Vay Arkadaş - 2010
Abimm - 2009
Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008
Dilber'in Sekiz Günü
Zeynep'in Sekiz Günü
Zincirbozan - 2007
Metropol Kabusu - 2003
Neredesin Firuze - 2004
Köçek - 2001
Yolculuk - 2005
Gülizar - 2004
Emret Komutanım Şah Mat - 2007
Ali'nin Sekiz Günü - 2008
Vicdan
Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde
Diziler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)
Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)
Çukur - Kahraman Koçovalı (2017)
Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)
Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)
Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)
Uğurlanmış Arzular - (2013)
Neyin Eksik
Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)
Karanlıklar Çiçeği - (2012)
İzmir Çetesi - Selami (2011)
Cümbür Cemaat
Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)
Keje
Bedel
Yarım Elma (2002-2003)
Yılan Hikâyesi
Bizim Aile
Aşka Sürgün
Dikkat Bebek Var
Uy Başuma Gelenler - Cemal
Emret Komutanım - (2005)
Zincir Bozan
Hayalet
Hayat Bilgisi - (2004)
Yedi Numara
Yersiz Yurtsuz
Cennet Mahallesi