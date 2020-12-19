Survivor 2021 kadrosuna yıldız akını olacak! Survivor yeni sezonu için geri sayım başladı. Flaş isimlerle program yeni yılın çok konuşulanları arasında yer alacak. Survivor 2021 yarışmacıları yeni yıla az bir zaman kala yarışmanın sıkı takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bilindiği üzere Survivor 2020'nin kazananı SMS oylaması neticesinde Cemal Can Canseven oldu. Yarışmada ikinci olan isim ise Barış Murat Yağcı olmuştu. Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte yarışmanın başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, Survivor 2021 yarışmacıları kimlerdir? Survivor 2021 ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021'nin hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor.