Çarşamba akşamları ekranlarda fırtınalar estirmeye devam eden Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler herkesi şaşırttı. Kardeşi Osman'ı saf dışı bırakarak bey olmak için harekete geçti. Osman Bey ise Yavlak Arslan ile ittifak yaparak Geyhatu'nun sonunu getirmeye çalışsa da Tebriz'e hareket eden Geyhatu yeni müttefiklerin planlarını bozdu. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Aksaçlı'nın Ertuğrul Bey'e varisini ataması için telkinlerde bulunduğu görülüyor ve Ertuğrul Bey herkesin heyecanla beklediği o kararını veriyor. İşte Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanında yaşananlar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?