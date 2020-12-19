Konuşanlar kaldırıldı mı? Konuşanlar Youtube’da neden yok? Konuşanlar hangi kanalda?

Konuşanlar neden yok? Konuşanlar kaldırıldı mı? Son günlerde Youtube'da Konuşanlar isimli bir yapım sık sık trende girmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Komedyen Hasan Can Kaya'nın yaptığı programı izleyenler ise kötü bir sürprizle karşılaştı. Programın eski bölümleri Youtube'da bulunmuyor. Peki, Konuşanlar neden yok?
KONUŞANLAR NEDEN YOK?
Hasan Can Kaya ve ekibinin Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN adlı platformla anlaşması sonrasında "Konuşanlar"ın bölümleri YouTube'dan kaldırıldı.
Pandemi sürecinde "Konuşanlar" adlı YouTube kanalında yayımlanan aynı isimli şovla bir anda yıldızı parlayan Hasan Can Kaya, son dönemde sosyal medyada en çok takip edilen mizahçı oldu.
Hasan Can Kaya bir süre önce Acun Ilıcalı ile anlaştığını ve Konuşanlar'ın yenin bölümlerinin Ilıcalı'nın EXXEN adlı dijital platformunda yayımlanacağını duyurmuştu.
Anlaşma sonrası "Konuşanlar" adlı şovunun bölümleri YouTube'dan kaldırıldı.
Hasan Can Kaya, bu açıklamanın ardından takipçilerinden ve izleyicilerinden gelen tepkiler üzerine de YouTube canlı yayınıyla uzun bir açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.
EXXEN NE ZAMAN ÇIKACAK?
Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan, yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak.
EXXEN NEDİR?
Acun Ilıcalı konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında platform kapsamında dizi, reality show, yarışma, belgesel, çocuk projeleri gibi içeriklerin yer alacağını aktardı. Platformda Aleyna Tilki ile Cemal Can Canseven'in başrollerinde yer alacağı bir müzikal projeye de imza atılacak.
Ali Atay tarafından tasarlanan ve Onur Ünlü tarafından yönetilecek olan Şeref Bey isimli dizinin de Exxen'de yer alacağı, dizide Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban'ın yer alacağı bildirildi.
Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli dizi de platform kapsamında bulunacak. Mustafa Uslu tarafından ortaya konacak olan Hükümsüz isimli dizinin başrolünde Özgü Namal yer alacak.