Ayrılık 'Hadise'si çabuk dindi! Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrılığı 5 gün sürdü! Bakın Hadise ve Kaan neden ayrılmış... Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, 10 ay aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Hadise ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Ayrılık haberini sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Hadise'ye Kaan Yıldırım'dan tepki gelmiş ve Yıldırım, şarkıcının aldığı tüm hediyeleri köpeği Benek'in tasması da dahil olmak üzere geri göndermişti. Ancak sonunda sular duruldu. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde 10 aylık aşklarını bitiren şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'dan güzel haber geldi.