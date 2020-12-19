Exxen Kurtlar Vadisi bombasını patlatıyor! Bu iddia çok konuşulur: Acun Ilıcalı Polat Alemdar'la ortalığı yıkacak. 13 yıl boyunca yayınlandığı günlere damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Exxen için yeni projeler gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak konuşulan iddialara göre Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonda Exxen'de izleyici karşısına yeni bir ekiple çıkacağı gündeme geldi. Üstelik dizi için Acun Ilıcalı ile Necati Şaşmaz'ın konuyu görüşmek için bir araya geldiği iddia ediliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

KURTLAR VADİSİ EXXEN'DE Mİ YAYINLANACAK?

İddialara göre Acun Ilıcalı ve Necati Şaşmaz'ın görüştüğü konuşuluyor. Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketi Pana Film ve Acun Medya'dan konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da ortaya atılan bu iddia dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırdı.