Exxen TV nasıl izlenir? Exxen ücretli mi? Exxen ne zaman başlayacak?

Diğer yandan Sagopa Kajmer ile Ceza'nın birlikte jüri üyeliği yapacakları bir rap yarışması yapılacağı da aktarılanlar arasında yer alıyor. Öğrenci Evi ismindeki yapım ile gençlere özel olarak ortaya konacak ve bir villada yaşayacak olan 3 öğrencinin hayatının anlatılacağı aktarılıyor.

Aynı zamanda üniversite senelerinde dadılık yapan Zeynep'in hikayesinin anlatıldığı Dadı dizi de yayınlanacaklar arasında bulunuyor.

Son olarak Semiraminta, Miço, Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi sosyal medyanın önemli isimlerinin de Exxen'de özel şovlara imza atacakları bildiriliyor.