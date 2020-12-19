Hasan Can Kaya sevgilisi kimdir? Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, genellikle BKM projelerinde yer almaktadır.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.

Geçtiğimiz dönemlerde BKM'de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube'da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.