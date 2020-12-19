Hasan Can Kaya sevgilisi kimdir? Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Can Kaya sevgilisi kimdir? Konuşanlar programını yapan ve Youtube kanalından tüm videolarını silen Hasan Can Kaya kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Genç komedyen, Acun Ilıcalı'nın yeni online video platformu Exxen'e katılacağını duyurmuştu.
HASAN CAN KAYA SEVGİLİSİ KİMDİR?
Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.
Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, genellikle BKM projelerinde yer almaktadır.
HASAN CAN KAYA KİMDİR?
16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.
Geçtiğimiz dönemlerde BKM'de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube'da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.
Leman Kültür'de düzenle olarak stand up yapan Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.
Ünlü komedyen programında da sıklıkla bahsettiği Sultan San ile birlikteliğini devam ettiriyor.