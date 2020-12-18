İlk beş sezonuyla heyecanı doruklara çıkaran Lucifer dizisinin yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Tom Ellis, Lauren German ve Kevin Alejandro gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili yayıncı kuruluş Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini koruyor. Peki, Lucifer 6. sezon ne zaman başlıyor? Lucifer yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

LUCİFER 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yayıncı kuruluş Netflix'ten konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.